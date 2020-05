A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Arminda Gonçalves - Fases do linho

Gravámos pela primeira vez no concelho da Pampilhosa da Serra. O que sempre soube que iria ser especial e foi. Fomos parar a Malhada do Rei por acaso. Gravámos perto um vídeo com o João Francisco e ele conhecia a aldeia. Da Arminda já tínhamos ouvido falar. Tem 82 anos e nunca saiu dali, aprendeu a ler aos 16 anos e tem uma forma de falar única. A língua portuguesa a gostar profundamente dela própria. No princípio ficou tímida e com vergonha, depois soltou-se. Contou-nos as fases do linho e ficámos a perceber a urgência de gravar ali. Sempre contra o tempo.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos