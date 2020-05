Entre o desejo de voltar e o medo do vírus: para os alunos, o regresso às aulas é “agridoce”

Voltar à escola depois de tanto tempo em casa é “agridoce”. A retoma da normalidade, “ver os professores e os colegas”, dá um certo alento. “Mas ainda estamos a meio de uma pandemia e isto de voltar às aulas acaba sempre por trazer uma série de riscos que poderiam ser evitados”, diz Afonso Gageiro, estudante da Escola Secundária da Portela. Os alunos dos 11.º e 12.º anos estão ansiosos e perdidos. As indicações sobre o regresso às aulas, marcado para esta segunda-feira, 18 de Maio, foram chegando a conta-gotas: a menos de uma semana do dia D, ainda não havia indicações concretas sobre como iria ser a nova normalidade na escola. E as informações só chegaram aos alunos dois ou três dias antes.

