A covid-19 está nas paredes do mundo — uma viagem pelos graffitis da pandemia

Uma criatura que é, simultaneamente, Donald Trump, coronavírus e Shrek; um Donald Trump que faz um brinde com desinfectante; um E.T. que nos pede para ficarmos em casa; um Sméagol que venera um rolo de papel higiénico e uma frase para pensar: "Não podes ficar em casa se não tiveres casa."

As ruas de todo o mundo começam a voltar a ver pessoas, mas enquanto estiveram vazias permaneceram-lhes fiéis os artistas que as usam como tela. E, como não podia deixar de ser, o tema que preenche murais de diversas cidades, inclusive no Porto, é a covid-19: seja com uma crítica a quem a despreza, como um graffiti no Brasil onde Jair Bolsonaro é protagonista, ou com um agradecimento aos profissionais de saúde. Entre paredes assinadas ou não identificadas, os artistas de rua saem à rua para mostrar como vêem o surto de coronavírus. Sempre de máscara, evidentemente: afinal, já a usavam antes de ser mainstream.