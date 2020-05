Ser Voluntário… no acalma.online

Área Geográfica: Nacional

Tema: Apoio Psicológico

O acalma.online é um projecto português que disponibiliza apoio psicológico gratuito online, promovido pela Casa do Impacto, no âmbito do Tech4covid19, um movimento que junta diversas startups tecnológicas com o objectivo de, juntas, desenvolverem respostas a desafios que surgiram ou se intensificaram através da pandemia, como é o caso da saúde mental.

A plataforma tem como propósitos basilares a promoção do alívio imediato do impacto psicológico da crise criada pela covid-19 e o apoio ao desenvolvimento de competências psicológicas para lidar com os desafios decorrentes da actual pandemia. Para tal, conta com profissionais de Psicologia Clínica devidamente treinados para o efeito, que oferecem o seu tempo e experiência para esta causa.

Contactos [email protected]

Registo de voluntários aqui

Para quem necessita de apoio, basta aceder à plataforma e escolher de entre uma lista de psicólogos clínicos prontos a ajudar. As sessões, realizadas através de vídeo chamada, têm a duração de 30 a 45 minutos.

Qual o impacto do acalma.online?

O acalma.online registou, até ao momento, 97 psicólogos online, num total de 550 consultas realizadas

Como posso ajudar?

Para os psicólogos que têm vontade de ajudar, o processo é fácil: será integrado numa plataforma e poderá começar o apoio online no horário que decidir.

As sessões terão a duração de 45 minutos e o apoio será de acordo com a disponibilidade do voluntário. Ainda que a colaboração seja voluntária, o voluntário ficará integrado numa plataforma onde depois poderá dar consultas online.

Antes de iniciar o voluntário terá uma formação online, para conhecer o projecto e as orientações de intervenção.