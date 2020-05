O programa segue dentro de momentos...

Era de início um problema longínquo, lá na China, e até podia ser uma oportunidade de negócio para quem estava no outro lado do mundo. Neste lado, precisamente. Com a OMS a ajudar, minimizaram-se os riscos da epidemia, e não, não era necessário estarmos preocupados...

Bastaram umas semanas e fecha tudo, todos para casa num colectivo “ai Jesus”! Nos jornais televisivos e não só, a morbidez passa a ser o tom e começa-se a viver ao ritmo diário das conferências de imprensa das Direcções Gerais de Saúde. “Morreram...”.

Surge em simultâneo a novela das máscaras e dos ventiladores: que não há; que há e chegam; que não chegam; que foram encomendadas; que foram oferecidas; que são desnecessárias para o cidadão comum; que são apenas para o pessoal de saúde; que afinal são necessárias para o grande público; que foram desviadas para outros países; que não estão homologadas; que...

Descobrimos heróis anónimos nos supermercados, nos vultos da noite que recolhem o lixo da velha normalidade humana, e ainda em todos esses e essas que foram mantendo um simulacro de estabilidade em dias demasiado instáveis.

Descobrimos que quem trabalha na saúde merecia muito mais do que um imenso reconhecimento colectivo. E aplaudiu-se à janela como se nela se abrisse uma qualquer esperança.

Apercebemo-nos em seguida os limites do capitalismo e da globalização, e as fronteiras da solidariedade e da ganância ficaram expostas. Olhámos o mundo como nunca o tínhamos visto... Fechados em casa pudemos ver mais longe. Alguns, pelo menos, viram mais longe. E relembraram o mundo desigual, a Natureza ameaçada, os riscos das ditaduras, as fraquezas das democracias.

Agora, dois meses depois de nos mandarem para casa, continuamos sem vacina e sem cura, mas exortam-nos a regressar ao quotidiano no tal “novo normal”, que é outra forma de nos dizerem que a anormalidade é a norma.

Trabalhe-se em casa aqueles que podem, os outros lá terão de ir com gel, máscaras e distância social. Regressamos à lógica binária onde tudo se ergue, o tal deve haver a que tudo o mais se subjuga, mesmo esta anormalidade tornada normal: retomamos a economia que não pode parar e o seu sacrossanto consumo, a mola central onde se move a finança, o ADN do sistema.

Lá vem o turismo, e sim, podemos voltar a andar de transportes públicos, viajar de avião, metro e autocarro. Mas não podemos não é ir à praia sem que haja um semáforo e espaços de areal confinados para cada um. Lá vem o futebol em nome dos altos desígnios do negócio, da alienação colectiva, mesmo com estádios vazios. Lá vem a moda e o desperdício. Comprem, senhoras e senhores, não há mais verdade senão no consumo!

E depois da interrupção, muito provavelmente essa gente da limpeza do lixo, os caixas de supermercado e o pessoal da saúde voltarão a ocupar aos poucos o lugar onde estavam quando não estávamos aflitos.

Depois, lá mais para a frente, talvez haja uma ou outra lição a tirar sobre o modelo de sociedade. Talvez ainda dê para se pensar nos recursos do planeta e numa mais justa distribuição da riqueza. Talvez dê para pensar no clima, espécie de espada de Dâmocles sobre a cabeça de todos os seres vivos. Mas isso fica certamente para depois... O programa segue dentro de momentos.