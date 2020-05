A economia não reabre a pedido

Havia, por volta do ano mil, um rei da Dinamarca, da Noruega e de Inglaterra chamado Knut, e mais conhecido por Canuto. O coração do seu império era o Mar do Norte, o que talvez ajude a explicar por que passou à história conhecido por uma questão de marés. Segundo um cronista que viveu cem anos depois do Rei Canuto, os cortesãos deste eram de tal forma lisonjeadores que Canuto sentiu a necessidade de demonstrar que não era omnipotente mandando transportar o seu trono até à beira-mar e ordenando à maré que parasse de subir para não lhe molhar os pés e o manto real. Como a maré desobedeceu e continuou a subir, imperturbada pela ordem real, o exercício deixou claro que há fenómenos sobre os quais nem toda a soberania do mundo tem poder.

