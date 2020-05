Regresso

Todos sabemos que é urgente e importante voltar à normalidade porque a vida não se “faz” em casa e temos que trabalhar para sobreviver. Mas, contudo, é imprescindível que essa “nova normalidade” seja concebida por uma mudança estrutural na sociedade. Para se regastar a próxima temporada deste verão será preciso restaurar a livre circulação de pessoas e abrir as fronteiras internas da Europa. A subsistência das famílias e as dezenas de empregos que estão em causa obriga a que a actividade económica recomece com alguma brevidade. O sector do turismo é estratégico para o relançamento da economia.

O nosso país, que está mais dependente do turismo, necessita de obter mais apoios da União Europeia. Está em causa a sobrevivência de milhares de pessoas.

Diamantino Reis, Portimão

Lixo Importado

Por vários modos de transporte, nomeadamente a ferrovia, o transporte por camiões e o transporte marítimo, Portugal tem vindo a importar lixo da Itália, país que como todos sabemos tem sido o foco do coronavírus na Europa, e sem que os cidadãos tenham conhecimento do tipo de lixo que circula nas nossas estradas, que pode estar contaminado e cujo depósito onde quer que ocorra pode contaminar os lençóis freáticos.

Era importante que percebêssemos qual a razão pela qual o nosso país está a importar lixo da Itália e qual o benefício com a importação deste tipo de mercadoria, sendo legítimo que possamos pensar se esta operação não terá o efeito de procurar equilibrar o peso da balança comercial, num país onde tudo é permitido, sem sabermos se estão a ser respeitadas as normas de segurança no que diz respeito a este tipo de mercadorias.

Portugal é um país pequeno, mas muito do que se passa dentro das nossas fronteiras passa despercebido aos olhos dos cidadãos, razão pela qual muitas vezes somos confrontados com acontecimentos cuja explicação decorre do que está oculto aos olhos das pessoas, pelo que esperamos que a importação de lixo obedeça a regras previamente definidas e devidamente tratado, sem colocar em causa a saúde pública.

Américo Lourenço, Sines

Verdade ou mentira

Têm vindo notícias de todo o mundo sobre a devastação deste vírus, mas há um país que continua calado, refiro-me à China, onde nasceu esta pandemia. Há muita gente que não acredita neste mutismo. Parece que a China pretende ocultar os maus resultados que continua a ter, mas a mania da grandeza deste país que quer ultrapassar os Estados unidos sob o ponto de vista económico causa estranheza em todo o mundo.

A Austrália foi o primeiro país que desmascarou esta utopia, acusando a China de usar um processo pouco convincente. Por sua vez Trump, já disse que este vírus terá sido fabricado nos laboratórios da China, embora não tenha a certeza, nem prova para declarar isso. Daqui a algum tempo se saberá como é que apareceu este vírus e se propagou a todo o mundo e, nessa altura, se fará o ajuste de contas, porque alguém tem que pagar a factura.

Artur Gonçalves, Sintra