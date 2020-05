Orbán vai continuar a governar a Hungria por decreto até Junho

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, vai continuar a usufruir dos poderes plenipotenciários que lhe foram atribuídos pelo Parlamento no final de Março – no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus – pelo menos até Junho.

No domingo à noite, o seu chefe de gabinete revelou que o executivo ultranacionalista húngaro irá apresentar uma proposta de lei para acabar com o estado de emergência no fim de Maio, estando a prever a reversão da actual forma de governação por decreto para o mês seguinte.

“A nossa intenção é submeter uma proposta de lei ao Parlamento a 26 de Maio, o que significa que será aprovada em Junho e o extraordinário statu quo na Hungria chegará ao fim”, disse Gergely Gulyas à Hir Tv, citado pela Reuters.

A legislação que permitiu ao Governo do Fidesz mandar na Hungria sem precisar do Parlamento foi vista por críticos e opositores de Orbán como mais uma ferramenta de repressão e de asfixia da liberdade de expressão e separação de poderes no país.

Uma das leis mais polémicas em vigor é a que criminaliza a propagação de fake news ou de conteúdo susceptível de causar alarme social nas redes sociais. A interpretação dessa norma por parte das autoridades já levou pelo menos 16 pessoas a serem detidas e multadas pela polícia e à abertura de mais de 80 de investigações a críticos do primeiro-ministro no Facebook.

A Comissão Europeia abriu, entretanto, uma investigação à aplicação do estado de emergência na Hungria e o Parlamento Europeu discutiu, na passada quinta-feira, a possibilidade de se suspenderem os apoios financeiros ao país, com vários eurodeputados a pedirem ao Conselho Europeu que avance com os procedimentos necessários no âmbito do artigo 7.º do Tratado da União Europeia – que prevê a perda de direitos de voto de um Estado-membro em caso de manifesta violação dos valores da UE, se todos os restantes assim o considerarem e decidirem.

Com mais de 3500 casos de infecção e cerca de 460 mortes causadas pela covid-19, a Hungria começou esta segunda-feira a primeira fase do desconfinamento da capital, Budapeste, com a abertura de algumas lojas e restaurantes. As zonas rurais ainda demorarão mais duas semanas a reabrir, noticia a Reuters.