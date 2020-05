Itália sai do confinamento: “Está um dia lindo”

Depois de dez semanas de confinamento, o comércio italiano e os locais religiosos deram mais um passo rumo ao desconfinamento esta segunda-feira. Lojas, barbeiros e restaurantes reabriram, assim como as igrejas católicas do país. No Vaticano, a Basílica de São Pedro voltou à vida.

As normas de distanciamento continuam a reger o ambiente nos estabelecimentos e muitos barbeiros e cabeleireiros têm tido dificuldades para atender o volume de chamadas para marcações. À Reuters, um barman em Roma, que não trabalhava há dois meses e meio, disse que “é um dia lindo e excitante”.

Uma cabeleireira de Courmayeur, um resort nos Alpes, disse: “Já tenho 150 marcações, todas muito urgentes, todos estão a insistir para serem os primeiros na lista. Já tenho a agenda cheia para as próximas três semanas”.

Apesar da maior azáfama nas ruas, os restaurantes dizem não esperar dificuldades para manter as distâncias de segurança entre clientes. “Muitas pessoas estão só a passar e a pensar se podem entrar ou não”, disse Angelo Lombardo, dono de um restaurante em Bolonha. Mas mantém-se optimista e acredita que os italianos vão voltar aos velhos hábitos em breve. “Vamos dar tempo. É o primeiro dia”.

Itália foi o primeiro país europeu a impor medidas de confinamento a nível nacional, no início de Março. O país, especialmente na zona Norte, foi um dos mais atingidos pela pandemia da covid-19. Morreram quase 32 mil pessoas – o terceiro país do mundo com mais óbitos, atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Apesar de tudo, nem todos têm sorrisos atrás das máscaras. Com restrições impostas às viagens para e do estrangeiro, o turismo italiano continua a sofrer e muitos continuam a não sair de casa com medo do contágio. O Governo italiano anunciou que, a partir de Junho, as fronteiras com a Europa serão abertas e será permitido viajar livremente entre as diferentes regiões.

Nas igrejas italianas, as missas com público vão voltar, depois de intensa pressão por parte dos bispos para o Governo levantar as restrições aos serviços religiosos.

Mas as missas terão de ser diferentes. Os fiéis terão de usar máscaras; já os padres podem não as usar, mas têm de pôr máscara e luvas para celebrar a comunhão (que deve ser dada na mão, e não na boca).

No Vaticano, o Papa Francisco celebrou na manhã desta segunda-feira a sua missa diária numa capela lateral da Basílica de São Pedro, onde está sepultado o Papa João Paulo II, para celebrar o centésimo aniversário do nascimento deste Pontífice. A basílica reabriu, depois de estar aberta apenas para missas privadas e com um número reduzido de pessoas, de forma a evitar concentrações na Praça de São Pedro.

A Basílica foi completamente desinfectada para receber fiéis e foi aberta depois de o Papa sair. Existem avisos a dizer que quem entrar terá de estar a 1,5 metro de distância do outro e só se pode entrar com máscara e depois de desinfectar as mãos.

O Vaticano também disse que existirão scanners térmicos para verificar a temperatura dos visitantes.

O Papa Francisco pediu aos italianos para seguirem as medidas para “defender a saúde uns dos outros e a saúde do povo”. Mas, segundo a Reuters, um padre na própria Basílica já foi visto a celebrar a comunhão sem usar máscara ou luvas.

Foi anunciado que a Basílica estará aberta para grandes missas ao domingo e nos dias santos, mas ainda não há data para o Papa celebrar a missa no altar principal. Francisco tem passado os últimos meses a celebrar uma missa diária a partir de uma capela na sua residência, transmitindo-a através da Internet e da televisão.