Medina tenta atrair proprietários com três anos de renda adiantada

A Câmara de Lisboa está disposta a pagar até três anos de rendas adiantadas aos proprietários de imóveis que adiram ao programa Renda Segura, que a partir desta segunda-feira está a aceitar candidaturas. A autarquia quer arrendar casas desocupadas para depois as subarrendar a preços abaixo dos praticados no mercado.

Convicto de que “muitos proprietários não colocam os seus imóveis no mercado de arrendamento por receio”, Fernando Medina tenta acenar-lhes com a garantia de pagamentos certos e com não terem de lidar com inquilinos. “A câmara paga, paga sempre, paga a tempo e horas” e fica ainda “com a gestão do risco”, disse, em conferência de imprensa.

Com o Renda Segura, o município propõe pagar até 450 euros por T0, até 600 por T1, até 800 por T2, até 900 por T3 e até 1000 euros por T4 ou tipologias superiores. A isto soma-se uma isenção de IRS ou IRC e de IMI. E, para os proprietários que o quiserem, a câmara paga à cabeça as rendas até um máximo de três anos.

Será suficiente para convencer proprietários? Medina crê que sim e esta segunda abriu a plataforma online – rendasegura.lisboa.pt – na qual os interessados podem inscrever os seus imóveis, que serão vistoriados pelos serviços camarários antes de se celebrar o contrato. Nesta primeira fase de candidaturas, a decorrer até 30 de Junho, a autarquia procura 300 casas. Haverá outra em Setembro e Outubro.

“Este programa vai permitir que a câmara faça o arrendamento, isentando os proprietários de risco, para depois os colocar no arrendamento aos jovens e classes médias”, disse Medina, especificando que a autarquia conta despender quatro milhões de euros no programa, feitas as contas entre o que paga pelas casas e o que recebe dos inquilinos que as vierem a ocupar. Como os imóveis vão entrar no Programa de Renda Acessível, quem neles habitar pagará um valor bastante inferior ao que a câmara paga aos proprietários.

O Renda Segura já tinha tido lançamento marcado no primeiro trimestre do ano, mas a pandemia de covid-19 veio atrasá-lo. Mas isso pode não ter sido mau de todo, diz o autarca, referindo-se aos proprietários de alojamento local que se viram de repente sem rendimento. Para estes há “um regime especial”, pois a câmara está disposta a pagar um valor superior de renda para também ficar com o recheio das casas.

“Nós vamos procurar imóveis que cumpram condições de habitabilidade, mas vamos valorizar os proprietários que estejam na disposição de arrendar a preços mais económicos à câmara”, avisou.

Durante a conferência, Fernando Medina procurou relacionar a oferta de habitação com a sustentabilidade ambiental, mencionando pela primeira vez “uma cidade de ciclo curto” em que o emprego e a escola dos filhos estejam “na proximidade a pé, de bicicleta”. “Esta pandemia que vivemos veio tornar ainda mais evidente a urgência de acelerarmos a transição para uma cidade mais verde, mais sustentável, com menos poluição”, disse, sublinhando a necessidade de “reduzir a pendularidade” e o número de pessoas “que diariamente se deslocam de fora da cidade”. “A forma mais importante é aumentarmos a oferta de habitação”, defendeu.

Já depois de ter anunciado e aprovado o Renda Segura – apenas com os votos favoráveis da maioria socialista e a abstenção dos restantes partidos –, a câmara aprovou recentemente uma nova iniciativa que, ao invés de arrendar, visa comprar casas privadas devolutas. A vereadora da Habitação, Paula Marques, justificou esse plano com a actual escassez de habitação municipal, mas CDS e PSD acusaram os socialistas de “desnorte” e de lançarem “programa atrás de programa” sem resultados visíveis.