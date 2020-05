Hospital de Braga garante “equipamento fundamental” graças à Liga de Amigos

A Liga de Amigos do Hospital de Braga confirmou esta segunda-feira que a campanha de apoio ao hospital da cidade minhota, lançada em 01 de Abril, quando Portugal encontrava-se em estado de emergência, rendeu 291.649,85 euros.

A associação fundada em 2016 adiantou, em comunicado, que os fundos recolhidos destinam-se à aquisição de quatro ventiladores, um detector digital de raio-X, 20 monitores de sinais vitais, uma central de monitorização, 15 supores pendentes para cuidados intensivos e um ecoendoscópio.

Contactado pelo PÚBLICO, o presidente do conselho de administração do hospital, João Porfírio Oliveira, reconheceu que o esforço da sociedade civil garantiu um “conjunto de equipamentos” que, de outra maneira, seriam “mais difíceis de comprar”. O hospital ainda não recebeu todos os instrumentos encomendados, mas está já mais bem preparado para uma eventual segunda vaga da pandemia, acrescentou o responsável.

Com uma capacidade para receber 175 doentes na ala dedicada à covid-19, o Hospital de Braga teve um máximo de 120 pessoas internadas, cuidando agora de cerca de 30. O responsável esclareceu também que nem todos os equipamentos estão directamente relacionados com a pandemia, como o endoscópio, útil para a unidade de gastroenterologia “detectar situações relacionadas com cancro”.

Já a presidente da Liga de Amigos, Felisbela Lopes, realçou que as ligas de amigos dos hospitais, como a de Braga, com cerca de 300 sócios, são um “dos principais lugares para desenvolver o papel dos doentes e dos cidadãos no campo da saúde”.