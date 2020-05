Desconfinados, os portugueses estão a comprar mais bicicletas

Nas primeiras duas semanas de Maio, a procura por bicicletas em loja tem aumentado acima do esperado em várias cidades, confirmaram comerciantes de vários pontos do país ao PÚBLICO. O interesse, que nalguns casos foi intenso também durante o estado de emergência, com vendas a serem feitas online e por telefone, está em linha com a evolução do gráfico do Google Trends que mostra que, em Portugal, como no mundo, as pesquisas por termos associados à compra de bicicletas, convencionais e eléctricas, vinham crescendo desde Abril, atingindo um pico superior ao de outros anos, para mais do dobro, no final do período mais crítico de confinamento.

