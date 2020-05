No que se distinguem os adolescentes portugueses?

Família e satisfação com a vida

Numa escala de zero a 10, a satisfação com a vida anda pelos 7,4

É aos 15 anos que as diferenças de género se fazem sentir mais neste ponto: elas são mais críticas em relação à qualidade da comunicação que têm com os pais do que eles. Isto num país onde mais de dois terços dos adolescentes portugueses vivem com os pais. Na hora de avaliar a "satisfação com a vida", as meninas também estão menos convencidas. Portugal aparece no capítulo satisfação com a vida em 21.º lugar, um pouco acima do meio da tabela