Dia 44: É um milagre estares viva!

Lindo. Não há dúvida de que é preciso ver para crer. Sugiro mesmo que repitas a sessão em frente do primeiro-ministro, do ministro da Educação e, claro, dos professores e educadores dos teus filhos. Da entidade empregadora, é que não.

De que é que estou a falar? Da oportunidade que tive de estar em teletrabalho, enquanto tu “orientavas” o dia escolar dos teus quatro filhos nas minhas barbas. Nota bem: não eras tu que estavas em teletrabalho, era eu, e mesmo assim senti um decréscimo acentuado na minha produtividade.

Uma estava grudada a uma série quando lhe vieste dizer que já tinha “tocado” para a primeira aula da tarde. Esperava que resmungasse que não quisesse ir, não o fez, mas ouvi-te a organizar com ela a ordem dos trabalhos. Enquanto isto, a outra entretinha admiravelmente o Mini E., e percebi no reflexo do ecrã do meu computador, a tua expressão dividida: mandá-la acabar as fichas implicava ficar sem quem mantivesse o mais pequeno ocupado, o dilema era difícil. Optaste, claro, por a mandar buscar o computador, deixando a criança a brincar com uns carrinhos, actividade que durou o tempo suficiente para estenderes o iPad à M., que avidamente aproveitou a oportunidade de o ter só para si, abrindo um jogo.

Ouvi-te a ajudar uma das mais velhas com a Matemática, distingui o nome de D. Afonso Henriques e do Condado Portucalense pronunciados por outra, e atrás de mim percebi que voltavas à minha “sala de trabalho” para arrastar daqui a M., num rebate de consciência, procurando aliciá-la a construir uma torre de Lego com o Mini E.. Mas ela, compreensivelmente, só o queria fazer se a ajudasses, porque é muito mais giro brincar contigo do que com um bebé que destrói tudo, por isso percebi que o estavas a fazer, enquanto perguntavas a uma quantos zeros devia juntar a uma operação qualquer, mas a resposta foi interrompida pela voz do Mini E., a pedir para ir à casa de banho. Chegou-me um “Não!”, pela voz aguda da M., e o estrondo de peças a desmoronarem-se no chão — visivelmente o Mini E. voltara à acção.

Foi depois tempo de ligar o computador para uma reunião em Zoom, numa terra onde a internet de fibra não existe, a conversa entrecortada, a voz da professora a ir e a vir, os protestos de frustração da pobre coitada da aluna, com acesso só a um quarto do que era dito.

Tudo isto durou 20 minutos. Faltavam as outras 23 horas e 40 minutos do dia. Não te disse, algumas cartas atrás, que tinhas de ter mais cuidado contigo? Revi este meu conselho: é um milagre estares viva.

Continua a assombrar-me uma lei que prevê que se um dos membros do casal teletrabalha e o outro não pode gozar da licença de assistência à família — é um dos absurdos que me vai ficar na memória desta pandemia. E assusto-me: como vão fazer os pais e as mães que não têm outra alternativa senão voltar ao trabalho, porque disso depende a sua sobrevivência? Hoje abrem as creches as escolas secundárias e no início de Junho os jardins-de-infância — não era sem tempo. Não podemos ir para as janelas bater palmas aos profissionais de saúde, se não estivermos dispostos a ser tão corajosos quanto eles, e a dar um passo à frente no cumprimento do nosso trabalho, mesmo que comporte alguns riscos. E apoiar os pais e acolher os seus filhos, para que possam trabalhar descansados, é prioritário.

Hahaha! Não sei se fico contente ou profundamente assustada com tanta observação — é que, por acaso, desta vez pelos visto saí-me bem, mas da próxima sabe Deus. Percebo que não escapa nada aos avós (lá está o plural a disfarçar o singular! – e atenção só consigo fazer esta distinção gramatical desde que voltei ao 4.º ano!), veem-nos à lupa.

Acredito que, visto de fora, esta nova rotina raia a loucura. Só vou mantendo a sanidade mental porque estou constantemente a lembrar a mim mesma, que não posso exigir mais nada de mim, além de “estar ali”. Nem em relação ao trabalho, nem em relação à casa. Não sem alguma angústia, obviamente, tanto a como tudo isto se reflecte no saldo bancário, como nas oportunidades de trabalho que inevitavelmente é preciso recusar.

Tenho consciência de que muitos não podem fazer esta escolha, mas também sei que não é um luxo. Muitos pais e mães estão a decidir fazê-lo porque sentem que podem e devem ajudar os filhos. Escolhem esta opção apesar das dificuldades económicas acrescidas, apesar de poderem ser ultrapassados pelos colegas na sua carreira. E isso tem tanto valor como alguém que precisa mesmo de ir trabalhar, que precisa mesmo de deixar os filhos com menos orientação, a cargo de alguém, ou nas creches e jardins-de-infância que vão abrir (mais preocupante é a notícia de que alguns terão de deixar os filhos sozinhos em casa), ou que deseja desesperadamente voltar ao seu escritório, por umas horas longe da confusão dos miúdos. Nenhuma destas escolhas tem mais valor do que outra, e ainda bem que muitas delas vão ao encontro do que também nos dá prazer e do que valorizamos mais. Ou seja, somos todas heroínas nas nossas realidades, e felizmente, na grande maioria dos casos, não somos vítimas.

Simplesmente, durante esta pandemia há famílias em que se está a exigir que se juntem todas estas vertentes numa só, e isso não é possível. Uma mãe/pai sozinha/o em casa com filhos não consegue estar em teletrabalho, ensinar e cuidar das crianças, pelo menos sem sacrificar o seu sono e a saúde. Corremos o risco de acabarmos sem covid-19, mas com a saúde física e mental destruída. Vamos precisar de apoios do Estado que cheguem realmente às famílias, o máximo de flexibilidade dos empregadores, e sim, vamos precisar de correr alguns riscos. A “linha da frente” mudou de sítio, e temos de conseguir ajudar a Economia, e ajudarmo-nos uns aos outros.

Pela minha parte agradeço a sua presença, mesmo que esteja em teletrabalho. Pelo menos tenho alguém que, ao fim do dia me diz “Uf, olha o que já fizeste hoje!”, e isso sabe bem (nem que seja para justificar ao meu marido porque é que a casa estava tão desarrumada e o jantar não estava feito!).

