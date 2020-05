Restaurantes: “Isto, como está hoje, não é rentável, mas vamos com calma”

Estiveram dois meses de portas fechadas, angustiados com o futuro. Ontem, seguindo o calendário do desconfinamento decretado pelo Governo, foi dia de reabertura dos restaurantes por todo o país. O PÚBLICO visitou quatro. As novas regras já estão a ser seguidas, os clientes começam a aparecer, mas a expectativa e a ansiedade de proprietários e funcionários ainda é grande.

Continuar a ler