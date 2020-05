A Santini reabre portas e traz nova companhia

Enquanto em Cascais e Carcavelos as portas voltaram a abrir depois de largas semanas encerradas na sequência do estado de emergência instituído pela pandemia, na Rua das Flores portuense abrem-se pela primeira vez, não muito longe da loja original da gelataria artesanal na cidade (Largo dos Lóios).

Na artéria que liga a Estação de São Bento ao Mercado Ferreira Borges, e que nos últimos anos sofreu uma grande operação de cosmética, a loja da Santini — que tem esplanada — quer distinguir-se pela decoração, “alegre e divertida, com frutos e flores para reforçar a essência e simplicidade da marca” e, simultaneamente, “homenagear o nome da rua”.

“A abertura da nova loja Santini na Rua da Flores, no Porto, é um momento muito especial para nós pois reforça a nossa presença no Norte do país que tão bem acolheu a nossa marca”, afirma a administradora da Santini, Marta Botton, e “assinala o momento de regresso”.

Sem esquecer o contexto actual, a Santini criou procedimentos internos de segurança com o objectivo de garantir a segurança de clientes e funcionários de acordo com as indicações da Direcção-Geral de Saúde. Marta Botton sublinha a confiança nos procedimentos instituídos para reabrir as portas dos seus espaços “em total segurança”, nesta que “é a altura do ano mais importante” para a marca que se distingue pelos seus ingredientes naturais e que nos últimos 70 anos abriu 12 lojas entre Lisboa e Porto.

Por enquanto, apenas as lojas na baía de Cascais, Carcavelos e Rua das Flores, no Porto, estão abertas ao público. Mas em Lisboa, as gelatarias da marca em Belém, Telheiras e Parque das Nações continuam a funcionar em regime de take away, e o serviço ao domicílio mantém-se através da iniciativa “Santini em casa”.