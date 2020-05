Ministro destaca cooperação para criar máscara portuguesa inovadora

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, visitou esta segunda-feira a fábrica da Têxtil Adalberto, uma das unidades que está a fabricar uma máscara têxtil antimicrobiana inovadora, desenvolvida em Portugal. A visita do governante procurou demonstrar como a cooperação entre empresas, universidades e centros de inovação pode ajudar a desenvolver soluções inovadoras e a criar valor económico e social.

A máscara MOxAd-Tech foi desenvolvida no âmbito de uma parceria que envolveu a marca de vestuário MO, do grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO), a fabricante Adalberto, o centro tecnológico Citeve, o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e a Universidade do Minho.

De acordo com um comunicado conjunto da Sonae Fashion e da Têxtil Adalberto, “as máscaras MOxAd-Tech apresentam características antimicrobianas, com eficácia comprovada contra vírus e bactérias, estando a sua tecnologia acreditada a nível internacional”.

As empresas adiantam que “o princípio activo já foi testado com sucesso pelo Institut Pasteur de Lille, em França, nomeadamente contra o vírus H1N1 e vírus Corona-type, bem como contra rotavírus”. E acrescentam que “actualmente decorrem testes específicos para a covid-19 no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, em Portugal, sendo que já se encontra certificada como máscara social de nível 2 profissional pelo Citeve”.

Ainda de acordo com as duas entidades, “as máscaras apresentam uma elevada resistência à lavagem, mantendo um nível de eliminação microbiana de perto de 100%, mesmo depois de 50 lavagens domésticas a 30ºC”. No entanto, esclarecem que “a certificação no âmbito de covid-19, pelo Citeve, é actualmente para pelo menos cinco lavagens, aguardando-se a disponibilidade da instituição para testar o produto até às 50 lavagens”.

Como o PÚBLICO noticiou esta segunda-feira, o Citeve recebeu uma verdadeira avalancha de pedidos de certificação de material de protecção: de 1 de Abril a 15 de Maio, 883 empresas entregaram 5148 amostras, a maioria máscaras. Neste momento há pelo menos mais três laboratórios nacionais, para além do Citeve, a testar máscaras.

A capacidade de resposta da indústria nacional para produzir material de protecção tem sido elevada, de que é exemplo a produção de viseiras por empresas até agora especializadas em moldes ou autoclismos, entre outras.