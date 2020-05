Alemanha e França anunciam fundo conjunto de 500 mil milhões

Angela Merkel e Emmanuel Macron anunciaram, esta segunda-feira, numa conferência de imprensa conjunta, que chegaram a acordo para lançar um fundo de 500 mil milhões de euros para financiar a recuperação económica dos países mais afectados pela crise provocada pela covid-19.

Esta solução será integrada no quadro mais geral do plano de recuperação que está a ser preparado pela Comissão Europeia – de dois biliões de euros – e que divide os Estados-membros do Norte e do Sul do bloco europeu.

A chanceler alemã explicou que os fundos levantados pela Alemanha e França em conjunto nos mercados financeiros serão distribuídos pelos Estados-membros mais necessitados e o seu custo será proporcional à contribuição de cada país para o Orçamento comunitário.

“Quando a Alemanha e a França tomam a iniciativa, isso encoraja o processo da União Europeia”, afirmou Merkel na videoconferência, acrescentando: “Temos de actuar de forma europeia para sair desta crise.”

A primeira reacção dos mercados a este anúncio foi positiva, com os juros de Itália a registarem a maior descida desde Março e o diferencial face à Alemanha a reduzir-se para o mínimo deste mês. O euro subiu 0,6%.