UEFA adia reunião para debater cidades-sede do Europeu

A UEFA decidiu adiar a reunião do Comité Executivo agendada para 27 de Maio, devido à existência de “questões em aberto” no que respeita às cidades que vão acolher o Campeonato da Europa, adiado para o próximo ano. O encontro está agora marcado para 17 de Junho.

O Euro 2020, que foi adiado para Junho de 2021 e deverá realizar-se em 12 cidades europeias, viu as datas iniciais comprometidas na sequência das interrupções provocadas pelo novo coronavírus.

A UEFA explica que a alteração da data da reunião se deveu “à existência de alguns pontos em abertos relativamente ao número de cidades-sede propostas para o Euro que vai decorrer no próximo ano”.

No passado fim-de-semana, Aleksander Ceferin, presidente do organismo, deu a entender que o número de cidades anfitriãs poderá vir a ser reduzido. “Tivemos conversas com nove cidades e está tudo pronto”, declarou à beIN Sports.

“Há três cidades com as quais temos tido alguns problemas, por isso vamos manter as negociações. Em princípio, faremos a prova em 12 cidades. Caso contrário, estamos prontos para o fazer em 10, nove ou oito”, acrescentou.

Nesta segunda-feira, o município de Glasgow confirmou que será uma das paragens do Europeu, explicando que uma carta a formalizar essa disponibilidade foi enviada no dia 14 de Maio para a UEFA.