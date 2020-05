O treinador-adepto, o goleador que distribui móveis e outras histórias do futebol distrital

Longe do profissionalismo e perto do coração, em horário pós-laboral. Assim é o futebol distrital que constitui a base da pirâmide do futebol português, centenas de clubes espalhados pelo continente e pelos arquipélagos, cada um a representar uma terra ou um bairro, cada um com a sua história, com os seus heróis e com os seus adeptos. Há clubes que nunca de lá saíram, há clubes que já estiveram no topo, há clubes que se contentam em sobreviver, há clubes que têm ambições de subir um degrau na pirâmide.

Continuar a ler