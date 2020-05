Sporting condena agressões a adeptos perto do Estádio de Alvalade

A direcção do Sporting condenou nesta segunda-feira as agressões a dois adeptos do clube que terão ocorrido na noite de domingo, nas imediações do Estádio de Alvalade, sublinhando que irá continuar a bater-se por “um clima saudável” no desporto.

“O Sporting Clube de Portugal repudia, mais uma vez, os episódios de violência que continuam a marcar a vida do Desporto em Portugal. Neste caso, as agressões que tiveram lugar ontem à noite, perto das imediações do Estádio José Alvalade, na zona do Lumiar, que resultaram na hospitalização de dois adeptos”, escreveu o clube, em comunicado.

Considerando “lamentável e preocupante que estes episódios continuem a acontecer” - e que este incidente se tenha verificado no dia em que passaram 24 sobre a morte de um adepto do clube no Estádio do Jamor -, a direcção do Sporting promete “continuar a liderar o processo de promoção de um clima saudável e de melhoria do espectáculo desportivo em Portugal”.

Nesse sentido, o Sporting “apela, mais uma vez, à intervenção das autoridades num problema que extravasa o âmbito meramente desportivo”.