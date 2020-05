Premier League deve regressar em meados de Junho

O Governo britânico espera que a Liga inglesa de futebol possa ser retomada em “meados de Junho”, depois de ter sido suspensa devido à pandemia da covid-19, mas lembrou que o “critério número um é a segurança pública”.

“Tivemos reuniões muito produtivas com a federação (FA), com a liga de futebol (EFL) e a Premier League. Estamos a trabalhar muito para tentar voltar, apontando para meados de Junho, mas o critério número um é a segurança pública”, afirmou o secretário de estado do Desporto, em declarações à Sky Sports.

Oliver Dowden, que também tem a pasta dos Assuntos Digitais, Media e Cultura do governo liderado por Boris Johnson, acrescentou que existe um “progresso satisfatório” nas medidas a tomar para o recomeço das competições e que, caso a segurança pública esteja garantida”, a Premier League poderá mesmo regressar no próximo mês.

Hoje, é esperado que os clubes da Liga inglesa apresentem e aprovem o protocolo sanitário a adoptar e, na terça-feira, que comecem a regressar aos treinos, respeitando o distanciamento físico.

O regresso dos campeonatos em Junho faz parte da segunda etapa do plano de desconfinamento do Reino Unido.

A Premier League foi interrompida no início de Março devido à pandemia da covid-19, numa altura em que o Liverpool tinha caminho livre para ser campeão, já que lidera a prova com mais 25 pontos do que o Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo.