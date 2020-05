Lagos vai receber em Agosto uma etapa do GC32 Racing Tour

A organização do GC32 Racing Tour, uma das provas de vela mais prestigiantes a nível internacional, anunciou nesta segunda-feira uma reformulação do calendário da competição para 2020, devido à pandemia da covid-19. Após já ter cancelado a etapa prevista para Omã em Março, o GC32 Racing Tour apresentou o novo desenho da prova, que prevê apenas dois eventos em 2020. A baia de Lagos voltará a ser um dos palcos da competição aprovada pela World Sailing.

Depois de ter recebido em Junho do ano passado alguns nomes grandes da vela mundial, como os neozelandeses Adam Minoprio e Phil Robertson, o austríaco Roman Hagara, o francês Franck Cammas, o inglês Ben Ainslie ou o australiano Glenn Ashby, Lagos volta a assumir um lugar de destaque no GC32 Racing Tour, mas apesar do anúncio da etapa no Algarve entre 26 e 30 de Agosto, a realização do evento, inicialmente prevista para Junho, estará condicionada ao evoluir da pandemia.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte da organização confirmou a realização das regatas em Lagos, mas alertou que tudo dependerá do que acontecer nos próximos meses. No entanto, se não surgir nenhum imprevisto, no Algarve voltarão a estar as principais equipas mundiais.

Para além da prova em Lagos, o GC32 Racing Tour anunciou que o lago de Riva del Garda, em Itália, receberá entre 14 e 18 de Outubro a segunda etapa da competição. O Campeonato Mundial de GC32, que deveria ocorrer em Villasimius, no sudeste da Sardenha, em meados de Setembro, foi adiado para 2021.

Christian Scherrer, manager do GC32 Racing Tour, considera que o anúncio de um novo cronograma, inevitavelmente abreviado, é a atitude mais “prudente”, devido ao desconhecimento do evoluir da pandemia, para além “das regras nacionais para a realização de eventos desportivos” e “das restrições de viagens e de quarentena que ainda podem estar em vigor” nos próximo meses.

O suíço admite, no entanto, que as equipas estão desejosas por voltar a competir: “É óptimo ver o entusiasmo das equipas e o quanto os velejadores estão ansiosos para estar a bordo dos seus catamarãs novamente.”