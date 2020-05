Japão encerra rotas de escalada ao Monte Fuji

O Japão decidiu encerrar as quatro principais rotas de escalada do Monte Fuji, para evitar a propagação do novo coronavírus entre os alpinistas.

A autarquia de Shizuoka, que administra três das quatro principais rotas para o ponto mais alto do país, anunciou que não abrirá nenhum dos caminhos e a edilidade de Yamanashi, que gere o outro caminho, tomou uma decisão semelhante.

No Verão, um elevado número de alpinistas costuma tentar subir ao cume dos 3.776 metros do Monte Fuji na temporada oficial de escalada, que decorre entre 10 de Julho e 10 de Setembro, altura em que existe menos neve e o risco diminui.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É a primeira vez desde 1960 que as quatro rotas para o topo deste vulcão japonês serão encerradas durante a temporada de escalada, conforme foi revelado pelas autarquias.

Os teleféricos existentes ao longo das rotas para encurtar o caminho também vão estar encerrados.

O Monte Fuji é um património cultural da UNESCO e atraiu 236.000 alpinistas na última temporada, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente do Japão.