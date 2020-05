Covid-19: Christie’s reage à pandemia com leilão de arte online em quatro metrópoles

Um leilão internacional de arte e design do século XX vai ser realizado online pela Christie's em Julho em Hong Kong, Paris, Londres e Nova Iorque para prevenir o contágio com o novo coronavírus, anunciou no domingo a leiloeira.

O leilão, marcado para 10 de Julho, incluirá algumas obras de arte de artistas como Picasso e Roy Lichtenstein, e decorrerá regional e globalmente, em sessões consecutivas, começando em Hong Kong.

De acordo com o site da leiloeira internacional, “o novo formato visa criar uma plataforma adaptável e inclusiva para apresentar importantes obras de arte a licitadores globais”, como a pintura de Picasso Femmes d'Alger (versão F, 1955), estimado em 23 milhões de euros.

Devido à pandemia a leiloeira está a “reconfigurar novos formatos para fazer convergir os mundos real e virtual”, afirma Alex Rotter, um dos responsáveis da Christie's.

O novo formato é descrito como “híbrido” pela leiloeira, e decorrerá pela primeira vez em live-streaming e presencialmente, seguindo as normas das autoridades de cada uma das quatro cidades.

O leilão global apresentará peças de arte impressionista e moderna, do pós-guerra e contemporânea, e também de design.

A casa de leilões está ainda a reunir as obras que irão à praça, mas anuncia já que no menu estará Nude wit Joyous Painting (1945), de Lichtenstein, avaliado em cerca de 27 milhões de euros.

Por seu turno, a leiloeira rival Sotheby's irá realizar um leilão de arte do século XX em Nova Iorque a 29 de Junho, “sob certas restrições sanitárias exigidas pelas autoridades”, indica a publicação The Art Newspaper.

“Os clientes podem ter garantidas precauções extra para assegurar a sua segurança e a dos funcionários”, indicou a leiloeira, que também pretende oferecer o formato online aos compradores de arte.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No leilão, a Sotheby's irá apresentar, entre outras obras, um tríptico de Francis Bacon, Oresteia of Aeschylus (1981), avaliado em 55 milhões de euros, e a obra de Roy Lichtenstein White Brushstroke (1965), estimada entre 18 e 27 milhões de euros.

AG // MSP

Lusa/Fim