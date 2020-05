Acções da Moderna disparam após divulgação de resultados da vacina da covid-19

A empresa farmacêutica Moderna anunciou esta segunda-feira que resultados preliminares de ensaios clínicos (em humanos) de uma vacina contra o novo coronavírus mostram que esta aparenta ser segura e capaz de estimular uma resposta imunitária contra o vírus. O anúncio causou rapidamente impacto em Wall Street, com as acções da empresa a subirem mais de 25%.

O anúncio teve por base os resultados da análise da evolução das primeiras oito pessoas às quais foram administradas duas doses da vacina experimental. A 16 de Março, a Moderna Therapeutics, com sede no Massachusetts (EUA), foi a primeira empresa a anunciar os primeiros testes em humanos de uma vacina baseada em ARN-mensageiro.

Os voluntários (pessoas saudáveis) que receberam a vacina produziram anticorpos, que foram depois testados em células humanas em laboratório, que se revelaram capazes de impedir o vírus de se replicar — o que poderá vir a ser um factor-chave para o desenvolvimento de uma vacina eficaz.

Segundo o diário New York Times, os níveis dos chamados “anticorpos neutralizantes”, cuja produção foi estimulada pela vacina, eram semelhantes aos níveis de anticorpos encontrados em pacientes que recuperaram da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

No entanto, o processo de desenvolvimento e testagem da vacina encontra-se numa fase inicial e existem ainda poucos dados, havendo por isso alguma incerteza sobre o potencial da vacina testada.

A Moderna, por sua vez, garante que está a acelerar o processo, sendo que a segunda fase envolverá 600 pessoas e deverá começar em breve. Já a terceira fase dos ensaios clínicos, que irá envolver milhares de voluntários, está prevista começar em Julho. A FDA (Food and Drug Administration), entidade reguladora dos fármacos nos Estados Unidos, deu luz verde, no início deste mês, à empresa farmacêutica para prosseguir com a segunda fase.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Caso tudo corra conforme o previsto, a vacina poderá estar disponível para uso generalizado até ao final deste ano ou início de 2021, afirmou Tal Zaks, director médico da Moderna, embora não consiga detalhar quantas doses poderão vir a estar disponíveis. “Estamos a fazer o nosso melhor para produzir tantos milhões quanto possível”, disse, citado pelo New York Times.

Apesar das muitas incertezas ainda existentes, o anúncio da Moderna encorajou os investidores em Wall Street, com as acções da empresa a aumentarem mais de 25% esta segunda-feira.

De acordo com documentação de 15 de Maio da Organização Mundial da Saúde (OMS), encontram-se em investigação por empresas de biotecnologia, empresas farmacêuticas e universidades 118 candidatas a uma vacina para o SARS-CoV-2. Entre as dezenas de candidatas, há agora oito vacinas em ensaios em pessoas.