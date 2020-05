Três milhões de máscaras vendidas à DGS com certificado inválido ou falso

Três milhões de máscaras do tipo FFP2 foram vendidas à Direcção-Geral da Saúde com um certificado “inválido ou falso” por uma empresa do ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias João Cordeiro, a Quilaban, descobriu o PÚBLICO no âmbito de uma investigação sobre a entrada na Europa de inúmeros equipamentos de protecção com documentos falsificados.

