Madeira, Açores e o continente: um país a três velocidades de desconfinamento

O dia 10 de Maio foi simbólico. Depois de 60 conferências de imprensa diárias e consecutivas de balanço da situação epidemiológica na Madeira, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, disse “até para a semana”.

Com os portos e marinas fechados desde o dia 12 de Março, quatro dias antes até de ter registado o primeiro caso de covid-19 – uma turista holandesa, de férias no arquipélago –, e os aeroportos reduzidos a serviços mínimos (três voos semanais da TAP), a região autónoma tem a situação pandémica aparentemente controlada. Não há novos casos há 11 dias, não se registaram vítimas mortais e das 90 infecções confirmadas desde a chegada do coronavírus, apenas 31 permanecem activas.

Por isso, o executivo quis enviar uma mensagem de normalidade. Pedro Ramos, Bruna Gouveia, a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde regional, e Catarina Quintal, a intérprete de linguagem gestual sempre presente, depois de 60 dias consecutivos, deixaram de entrar diariamente na casa dos madeirenses. As videoconferências de imprensa diárias, transmitidas em directo nas redes sociais e nos ecrãs da RTP Madeira, passaram a semanais e deram lugar a comunicados lacónicos enviados ao final da tarde para as redacções.

Dois dias antes, Miguel Albuquerque, o presidente do governo madeirense, tinha já anunciado o segundo pacote de medidas de abertura gradual da ilha, que começou logo no início de Maio, com o fim do Estado de Emergência.

Construção civil precede o turismo

Primeiro, foi o sector da construção civil que, atrás do turismo (naturalmente paralisado por estes dias), é um dos grandes motores económicos da ilha, a regressar à actividade. Depois foram os centros comerciais, juntamente com o comércio de rua, a abrir as portas ao público. Lá dentro, além da lotação restringida para uma pessoa por 25 metros quadrados, foram criados corredores de circulação, para evitar ajuntamentos, entradas e saídas diferenciadas para viaturas e clientes e controlo de temperatura para os funcionários das lojas e do centro.

Apesar dos apelos de Albuquerque ao “sentido de responsabilidade” da população, a abertura provocou uma pequena enchente em alguns centros comerciais e constrangimentos nos acessos a vários espaços.

“As decisões de reabertura, como estas que tomámos, são sempre decisões de risco, porque, inevitavelmente, ao permitir a reabertura e a aglomeração de mais pessoas, potenciamos as cadeias de contágio”, disse Albuquerque na altura, em que anunciou também o regresso à actividade das barbearias, cabeleiros e centros de estética. Todos como máscara, que passou a obrigatória em espaços públicos fechados, e mediante marcação prévia para reduzir o contacto entre clientes.

“As medidas terão de ser tomadas de forma gradual, permitindo uma avaliação constante”, explicava o chefe do executivo de coligação PSD/CDS, repetindo, uma semana depois os mesmos apelos e avisos: “Foi possível, até agora, conter a propagação da doença entre a nossa população. Temos, no entanto, de evitar euforias. E temos, acima de tudo, de evitar o relaxamento de comportamentos”.

Praias de Porto Santo foram as primeiras a reabrir

E, na generalidade, tem sido cumprido. As igrejas, que abriram no fim-de-semana passado, viram a lotação ser reduzida, e os fiéis, de máscara, a terem de desinfectar as mãos à entrada e à saída, não chegaram a encher os espaços de culto. No Porto Santo, nesse mesmo fim-de-semana, a praia voltou a abrir. Foi a primeira do país a autorizar banhistas e, para além da imprensa nacional, a novidade foi destaque na secção de viagens do diário espanhol ABC.

Na Madeira, esperou-se mais uma semana pelas praias. Os complexos balneários do Funchal abriram sexta-feira, com timidez. Os indefensáveis do mergulho, seja Inverno, seja Verão, não faltaram, mas também aqui, nãos e registaram, para já, enchentes.

Os ginásios também abriram para aulas individuais, sem balneários, com a lotação reduzida a um terço e com a limitação de uma hora por utente, seguem-se os restaurantes e bares e os serviços de atendimento presencial, como a Loja do Cidadão e os serviços municipalizados. As visitas aos lares também vão ser possíveis a partir de 1 de Junho, mas só durante meia hora e limitadas a uma pessoa.

Restaurantes madeirenses reabrem sem lotação reduzida

O sector da restauração regressa esta segunda-feira. Não há, como em outras actividades, uma redução fixa da lotação. Existe sim a obrigatoriedade de cumprir o distanciamento social de dois metros entre clientes (que não coabitem), deixando margem para os empresários através de mudanças no layout maximizarem o espaço disponível. As orientações, são para privilegiar as esplanadas e os serviços de take-away, retirar decorações das mesas e utilizar cardápios descartáveis.

Algumas actividades de lazer e de animação turística vão também regressar, mas os empresários encolhem os ombros, perante as regras de lotação (das embarcações de recreio, por exemplo) e a ausência de turistas. Com hotéis fechados, praças de táxi vazias, e o comércio a ver passar, o Funchal é por esta altura, uma cidade praticamente deserta a partir das 16 horas, quando a administração pública começa a regressar a casa.

Estratégia açoriana colide com a justiça

Nos Açores, o cenário não é muito diferente, mas o calendário de desconfinamento sim. O arquipélago foi mais atingido pela pandemia do que a Madeira – 145 casos positivos, 24 continuam activos, e 16 mortos –, e com mais ilhas, o plano do governo socialista liderado por Vasco Cordeiro passava por acelerar o levantamento das restrições das ilhas sem casos (Flores, Corvo e Santa Maria), mantendo sob vigilância as restantes, em especial São Miguel, onde se registaram os 13 óbitos por covid-19.

O cronograma começa a 22 de Maio, com a abertura do comércio e serviços, e continua três dias depois com o regresso da administração pública (o regime de teletrabalho vai continuar a ser privilegiado) e as aulas presenciais do 11.º e 12.º anos nas disciplinas com exame nacional. A abertura da restauração só está prevista para o final do mês. Tudo isso, foi anunciado a 30 de Abril por Vasco Cordeiro. Tudo isto foi colocado em causa a 16 de Maio, por Vasco Cordeiro.

A decisão judicial do Tribunal de Ponta Delgada, anunciada este sábado, de deferir um pedido de libertação (‘habeas corpus’) feito por uma pessoa que estava a cumprir quarentena obrigatória num hotel açoriano, por imposição do governo regional (medida idêntica vigora também para quem chega à Madeira), fez o executivo equacionar o calendário previsto.

O primeiro revés é a reabertura das ligações aéreas e marítimas entre ilhas. O governo diz que vai “repensar” o calendário, admitindo que a decisão judicial de considerar “inconstitucional” a imposição de um período de quarentena a quem chega à região autónoma é um “duro revés” para a estratégia de combate à pandemia, e coloca em “causa” o desconfinamento previsto.