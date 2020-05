Inspecção do Ambiente impede envio de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico para a Malásia

A Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) detectou 33 infracções numa fiscalização levada a cabo entre os dias 9 e 13 de Março de 2020, nas estradas e portos marítimos, no âmbito do combate às transferências ilegais de resíduos. A maior parte delas poderão constituir contra-ordenações ambientais graves, puníveis com coimas que podem ir dos dois mil aos 216 mil euros.

