Cor de pele, estatuto social e tomada de decisão

Na madrugada do dia 4 de Fevereiro de 1999, Amadou Diallo, um imigrante guineense negro de 23 anos, estava à porta do seu prédio no Bronx, Nova Iorque, quando foi abordado por quatro polícias que o consideraram parecido com um suspeito de violação em série. Ignorando os supostos pedidos da polícia para não se mexer, Diallo estendeu a mão para retirar a carteira do seu bolso. Tal objecto foi confundido com uma arma e levou os polícias a disparar 41 tiros na direcção de Diallo, 19 desses atingiram-no e causaram a sua morte no local.

