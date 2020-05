Casos em Portugal com subida de 0,78%. Há mais 814 pessoas recuperadas

Foram registadas mais 15 mortes por covid-19 em Portugal face a sábado, o que faz aumentar o número total de vítimas mortais para 1218, correspondendo a uma taxa de crescimento de 1,2%. São agora 29.036 os casos confirmados desde o início do surto, mais 226 do que no sábado, o que representa um aumento de 0,78%, valor praticamente semelhante ao de ontem.

Já foram declaradas como recuperadas 4636 pessoas, mais 814 do que no dia anterior. Estão internadas 649 pessoas, das quais 108 em unidades de cuidados intensivos. O Norte mantém-se como a região mais afectada, com 16.352 casos de infecção e 693 mortes. Lisboa, no entanto, é o concelho com maior número de infectados: 1938.

Os dados estão no boletim epidemiológico divulgado este domingo pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), cuja actualização é feita diariamente com informação até à meia-noite do dia anterior.