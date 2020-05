Alunos mais novos são os que mais vêem a nova telescola

Os alunos do 1.º ciclo do ensino básico são os que mais têm visto a telescola, desde o início das emissões a 20 de Abril. É isso que mostram os dados das audiências em directo, mas também da procura nas várias plataformas onde a RTP disponibiliza os conteúdos para serem vistos em diferido. A Educação Artística e a Educação Física estão entre as disciplinas mais procuradas. Depois de um arranque com audiências recorde, o #EstudoEmCasa tem vindo a perder espectadores, mas os números continuam “extraordinários” para o canal público.

