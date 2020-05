A vacina para todos será uma (cara) quimera

Tinham sido quase três horas de recolha de fundos online. Participaram cerca de 60 primeiros-ministros, Presidentes e monarcas. Era uma segunda-feira normal, não foram as saudações do tipo eurovisão e a comunhão sorridente, com referências a imagens de postal de cidades e ao sol da meia-noite. O sorriso radiante da anfitriã, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, acompanhou a oferta pouco habitual de milhares de milhões de euros.

