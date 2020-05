Marcelo lembra que Festa do Avante! não é feriado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou na manhã deste domingo que a Festa do Avante! não corresponde a nenhum feriado.

Numa visita ao mercado municipal da Ericeira, perguntado sobre a realização, no primeiro fim-de-semana de Setembro, da festa do Avante!, Marcelo Rebelo de Sousa estabeleceu uma diferença entre esta iniciativa do PCP e as evocações do 25 de Abril, comemoração da Revolução dos Cravos, do 1º de Maio, dia do trabalhador, e do 10 de Junho, dia de Portugal.

“O 25 de Abril, o 1º de Maio e o 10 de Junho são cerimónias oficiais, são feriados, pelo que deviam ser celebrados simbolicamente, o 10 de Junho, cuja organização depende do Presidente da República, vai ser celebrado simbolicamente”, destacou.

Recorda-se que depois da concentração da CGTP na Alameda Afonso Henriques, em Lisboa, no dia do trabalhador, Marcelo assinalou que, apesar de ter sido permitida no decreto do estado de emergência, esperava uma iniciativa em outros moldes. Mais simbólica.

Marcelo considerou, também, que a substituição do governador do Banco de Portugal (BdP) cabe ao Governo. “É competência do Governo, do senhor primeiro-ministro, não me vou substituir ao senhor primeiro-ministro, há separação de poderes”, disse o Presidente aos jornalistas depois das compras no mercado da Ericeira.

Quanto à necessidade de existência de um período de nojo se o actual ministro das Finanças, Mário Centeno, vier a substituir à frente do BdP o actual governador, Carlos Costa, cujo mandato termina a 9 de Julho, Marcelo endereçou a questão a António Costa.

“Por duas vezes, em democracia e em ditadura, já aconteceu, mas a decisão não é minha, mas do senhor primeiro-ministro”, voltou a repetir.

Depois do primeiro-ministro, António Costa, ter ontem visitado o comércio do Chiado e apelado a que os portugueses saiam à rua “com cautelas” para animar a vida económica, coube hoje a Marcelo promover uma acção de desconfinamento, na visita ao comércio tradicional de produtos alimentares, no mercado municipal da Ericeira.