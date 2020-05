Longe da vista, mas não longe da actuação

Durante anos, ao médico de família foi dada uma posição de retaguarda face a tantas outras especialidades. Questionou-se, inclusivamente, qual o seu papel num sistema de saúde cada vez mais especializado e compartimentado onde, durante anos, a gestão do utente se dirigia essencialmente à gestão da sua doença e não da sua saúde. O tempo veio clarificar este papel para todos: mestre a receber e a ouvir, que abre as portas aos cuidados de saúde, primando por um contacto de proximidade e uma ágil compreensão do que as palavras não dizem, mas que o gesto reflecte. O único interesse do médico de família é o do utente, assumindo que a pessoa que o consulta é reflexo de um ser biopsicossocial.

Sendo a maior arma do médico o dom do contacto, rapidamente se admite que a covid-19 veio, de algum modo, levantar questões quanto ao trilho dos cuidados de saúde primários. O mundo parou para deixar passar esta pandemia e para que, no fim, se pudessem ver os estilhaços e o que restou desta luta transparente que atinge e mata milhares de pessoas. Mas será que o vosso médico de família parou? Segundo as últimas estatísticas nacionais sabe-se que até cerca de 80% das pessoas afectadas pela covid-19 é tratado no domicílio, cuja gestão da doença é feita pelo seu médico de família.

Diariamente, todas as pessoas suspeitas e com diagnóstico confirmado de covid-19 são contactadas telefonicamente para perceber o seu estado de saúde, na esperança que estejam estáveis. A verdade é que estas chamadas, que não poupam fins-de-semana e dias festivos, existem pela imprevisibilidade deste vírus que, em poucas horas, põe em causa a estabilidade clínica do doente. Acreditem, é frustrante atribuir gravidade a uma conversa telefónica, a faltas de ar, a ansiedades e tudo junto num só. É ainda mais frustrante perceber que a pessoa a quem ligaram no dia anterior, e que estava bem, hoje vos fala cansada e notoriamente com falta de ar até para vos contar o que se passa. Tal como é frustrante perceber que nem sempre se vence esta doença, por mais cedo que se possa combatê-la.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao dia-a-dia do médico de família acrescem os contactos, essencialmente por chamada ou email, tal qual mandam as orientações da Direcção Geral da Saúde por problemas agudos, respiratórios e não respiratórios, possíveis coronavírus e outros problemas como as dores nas costas. Acrescem crises de ansiedade que toda esta conjectura desencadeia, o medo de sair à rua, de ir para o trabalho ou, simplesmente, de apanhar esta maldita doença. Todos, sem qualquer excepção, merecem ser ouvidos, cuidados e orientados. Tudo isto exige tempo, onde o toque, a expressão e a palpação não contam e onde o impacto das palavras define a consulta. O telefonema, frio e desgastante para todos nós, insatisfatório para muitos de vós, não é a opção que agrada, mas a preferível nesta situação onde todos, inevitavelmente, nos encontramos.

Mais populares A carregar...

Assim, neste malabarismo, de porta fechada, mas não trancada, os cuidados de saúde primários tentam equilibrar tudo, tal qual polvo dos mil tentáculos. Neste palco onde vários são os intervenientes, não se tornam menos importantes as acções dos bastidores, numa rotina que se constata como diferente para todos, desgastante. Orgulhosamente, reitero: por motivos que transcendem qualquer um de nós, podemos estar longe da vista, mas não longe da actuação. Acredito, assim, que este esforço que se pretende que seja de todos, traga consigo o reflexo de um mundo melhor.