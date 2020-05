Costa, Centeno e Marcelo

A propósito da questiúncula entre Costa e Centeno – em que se intrometeu o Marcelo-mor, ao mesmo tempo vitalício na Casa de Bragança do ex-Reino e presidente interino da República – estou com dois (Costa e Centeno) e não propriamente com nenhum deles.

Para mim, cada um faz o seu papel com a roupagem que mais se lhes adequa. António Costa é um político, e já demonstrou que não é um qualquer político. Mário Centeno não é político. Demonstrou toda a sua ingenuidade política aquando da nomeação da anterior administração da CGD, quando foi apanhado nas traquinices do Marcelo que, como sempre, não deixou de “meter o bedelho onde não era chamado”.

Apesar de toda a gente estar com Costa, estou mais solidário com o Centeno até porque o Novo Banco deve ser uma realidade complexa, fruto de uma desastrosa resolução efectuada pela gestão Passos Coelho/Maria Luís Albuquerque, com o beneplácito do governador do BdP, Carlos Costa e do então presidente Cavaco. O problema agora, não é o Novo Banco, é outro. Centeno é, neste momento de pandemia, mais do que o foi anteriormente, a pedra basilar deste governo. Ele representa aquele bloco superior do “Arco Romano” que o fecha no topo, mantendo toda a estrutura orçamental em equilíbrio estável, sem que o centro de gravidade se desloque para fora do arco.

Quanto à oposição, com especial incidência à direita, vive na expectativa de entrar alguém que tenha um pulso mais mole do que Centeno. É esse o seu sonho (não por acaso Rio foi dos primeiros a pedir a sua demissão …), porque o descalabro orçamental e das contas públicas lhes permitia aceder mais facilmente ao poder. Costa politicamente sabe mais a dormir do que eu acordado toda a vida, mas prescindir de Centeno para apoiar Marcelo para um segundo mandato comete um harakiri – vai provar do veneno destilado por um Marcelo deixado à solta num segundo mandato presidencial.

Carlos Antunes, Parede

Mercado paralelo de trabalho

Os dados do desemprego divulgado pelo INE, não evidenciaram, ainda, os efeitos da covid-19, o que seria expectável, dado o período em análise já incluir o mês de Março. A este respeito convém retirar duas ilações. A primeira, começa desde logo pela importância da facilitação do layoff para as empresas em dificuldades, o que evita o despedimento de milhares de trabalhadores. Em segundo lugar, os sectores mais afectados pela pandemia - a restauração, comércio, turismo - recorrem, amiúde, a mão-de-obra sem registo/mercado paralelo de trabalho, o que parece evidenciar que os primeiros desempregados, não foram devidamente contabilizados, uma vez que nem sequer estão registados. Nesta crise, poderão ser estes indivíduos as principais “vitimas económicas” da covid-19, uma vez que não possuem o apoio da segurança social e o perfil de emprego a que frequentemente recorrem não se encontra, na presente situação, em condições de contratar.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim