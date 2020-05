Terreno na Comporta é público mas continua na mão de privados

A história já conta com quase dois séculos de capítulos. Tudo começou em 1836 quando a Coroa vende a privados 15 mil hectares na Comporta. Estes vão mudando de mãos e, em 1963, a empresa Santa Mónica adquire uma fracção com 440 hectares. Desde aí, esta firma reivindica a posse da faixa litoral adjacente, com mais de 50 hectares, entre a praia da Comporta e do Pego. Só que as zonas costeiras em Portugal pertencem a todos, são domínio público. O tribunal, em 2018, não deu razão à empresa, contrariando uma decisão do Estado tomada em 1975. E o acórdão vai mais longe e diz que os proprietários nem provaram que seria sua a propriedade de 440 hectares. A empresa já recorreu e, 184 anos depois, o impasse permanece

