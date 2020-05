Comida, desporto e humor para regular a hipertensão

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) promove a primeira Semana da Hipertensão em Casa. A iniciativa decorre entre 17 e 22 de Maio e tem como objectivo alertar a população para os riscos desta doença crónica, que atinge adultos mas também cada vez mais jovens e crianças, bem como as causas, sintomas e formas de prevenção.

Paralelamente, é feito também um trabalho na desconstrução dos mitos relacionados com o doente hipertenso e na promoção da actividade física regular e de um regime alimentar saudável, com baixo teor de sal.

O programa inclui sessões de showcooking com Cátia Goarmon, também conhecida como Tia Cátia (dias 18 e 21, às 11h30); exercício físico Mexer para Viver (dia 17, às 17h; dias 20 e 22, às 9h30); quizzes e webinars clínicos (dias 18, 20 e 22, sempre às 17h). O humorista português Nilton é o embaixador da semana e contribui com o sketch Com a HTA não se brinca (dia 19, às 17h).

Os directos terão lugar nas moradas digitais da SPH (Facebook, Instagram, YouTube e site).