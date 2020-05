UEFA espera que 80% dos campeonatos sejam concluídos até Agosto

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, afirmou em entrevista ao canal beIN Sports que prevê que 80% dos campeonatos nacionais concluam a época 2019-20 até Agosto. O dirigente esloveno, referiu também que o Paris Saint-Germain e o Lyon podem disputar as suas partidas da Liga dos Campeões fora do território francês.

Apesar de algumas ligas, como a francesa ou a holandesa, terem sido canceladas ou interrompidas, a retoma do futebol na Europa aconteceu neste sábado, com o regresso da Bundesliga, e Ceferin disse acreditar que pelo menos 80% das ligas nacionais vão terminar as suas temporadas.

“Posso afirmar que a temporada europeia terminará, se tudo decorrer como está a decorrer agora, em Agosto. Acredito que a maioria das ligas terminará a temporada. Caberá a cada federação decidir, mas se quiserem participar nas competições europeias da UEFA, terão que jogar as eliminatórias”, disse o dirigente.

Aleksander Ceferin, que mostrou igualmente confiança em ter a Liga dos Campeões e a Liga Europa concluídas até ao fim de Agosto, disse que se tudo decorrer normalmente, “o Paris Saint-Germain e o Lyon terão que organizar as suas partidas europeias em França”, mas se “isso não for possível, terão que organizá-las em terreno neutro”.

Porém, Ceferin disse que “não vê razões para que as autoridades francesas não permitiram que se organizassem partidas sem espectadores” em França.

O presidente da UEFA afirmou ainda a vontade de manter o Euro 2020, adiado para 2021, em 12 cidades, mas garantiu que todos os cenários estão em aberto: “Em nove cidades está tudo pronto. Em três, temos alguns problemas. Discutiremos isso mais tarde. Em princípio, faremos nas 12 cidades, mas se não for possível, estamos prontos para fazê-lo em 10, nove ou oito.”