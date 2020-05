Suspensão de Gelson Martins prolongada até final de Novembro

O futebolista internacional português Gelson Martins deverá regressar aos relvados apenas a partir do final de Novembro, depois de o comité executivo da Federação Francesa (FFF) congelar o tempo de contagem das suspensões.

“O período entre 13 de Março e 30 de Junho de 2020 não será incluído no tempo total de suspensão, seja qual for o período ou a data em que foi pronunciado”, indicou o comité executivo da FFF, após uma reunião no início da semana.

No mesmo comunicado, em que são definidas algumas regras em período covid-19, o organismo explica que as suspensões contarão novamente a partir de 01 de Julho, seja um início ou um recomeço do período da penalização.

Este cenário"castigará” o extremo internacional português, do Mónaco, suspenso em Março por um período de seis meses, com retroactivo a Fevereiro, que passará assim a ter apenas um mês cumprido da suspensão de seis meses com que foi sancionado.

No início de Fevereiro, o futebolista Gelson Martins viu o vermelho directo na derrota por 3-1 da sua equipa em Nimes, para a 22.ª jornada da Liga francesa, após ter empurrado por duas vezes o árbitro Mikael Lesage, em reacção à expulsão do seu colega de equipa Bakayoko.

No dia seguinte, o extremo luso assumiu, através das redes sociais, ter tido uma “atitude irreflectida” e pediu desculpa ao árbitro, aos colegas de equipa e aos adeptos do Mónaco.

Gelson está a cumprir a segunda temporada ao serviço do Mónaco, pelo qual marcou quatro golos em 23 jogos esta época.

A comissão disciplinar da Liga suspendeu preventivamente o futebolista, logo em Fevereiro, e, depois, em Março, confirmou o castigo, com uma moldura de seis meses a partir de 06 de Fevereiro.

Após o primeiro fim-de-semana de Março, a Liga francesa, à semelhança de outras, suspendeu o campeonato devido à pandemia da covid-19, e no final de Abril foi decidido dar por concluído o campeonato, sem que se realizassem mais jogos.