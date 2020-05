Bayern regressa a vencer e recupera os quatros pontos de vantagem

Depois de na véspera o Borussia Dortmund golear o Schalke, por 4-0, e encurtar a desvantagem para o Bayern Munique para apenas um ponto, os bávaros regressaram neste domingo à competição e também não falharam. No Alte Försterei, em Berlim, os líderes da Bundesliga venceram o Union, por 2-0, e voltam a ter quatro pontos de vantagem sobre a concorrência mais próxima.

A realizar um bom campeonato, o Union Berlim mostrou nos minutos iniciais vontade de incomodar o favorito Bayern, mas a equipa da Baviera aos poucos foi assumindo o controlo e chegou antes do intervalo à vantagem, com um golo de Lewandowski na transformação de uma grande penalidade.

Sem substituições ao intervalo – algo pouco habitual neste regresso da Bundesliga -, a segunda parte começou com o Bayern por cima, mas apesar de ter desperdiçado um par de boas oportunidades, apenas conseguiu ganhar algum conforto no jogo no minuto 81, quando Benjamin Pavard fixou o 2-0 final.

Na outra partida que se realizou neste domingo, o Mainz conseguiu conquistar um ponto importante na deslocação a Colónia. Mark Uth inaugurou o marcador aos seis minutos, através de uma grande penalidade, apontando o quinto golo desde que em Janeiro foi emprestado pelo Schalke 04 ao Colónia.

No início da segunda parte, a equipa da casa conseguiu ampliar para 2-0, mas o Mainz garantiu o empate com golos de Taiwo Awoniyi (61’) e Pierre Kundé (72’).

A 26.ª jornada da Bundesliga fica completa nesta segunda-feira, com a recepção do aflito Werder Bremen ao Bayer Leverkusen.