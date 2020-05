O galego vai salvar-se no português?

Santiago de Compostela ouviu a Grândola do Zeca primeiro que todos os outros lugares: a 10 de Maio de 1972, o português José Afonso, que considerava a Galiza a sua “pátria espiritual”, tocou por ali a canção que se tornou num importante símbolo da Revolução de Abril. Hoje, a poucos metros do lugar onde o cantautor apresentou as estrofes “O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade”, está lá, há pouco mais de uma década, um parque imortalizado com o seu nome.

