Festival Eurovisão confirma edição de 2021 em Roterdão

A organização do festival da Eurovisão confirmou no sábado que a edição de 2021 terá lugar na cidade holandesa de Roterdão, depois de o evento ter sido cancelado este ano devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O anúncio decorreu durante a emissão do programa Europe Shine A Light, produzido pela União Europeia de Radiodifusão (UER) e a televisão pública dos Países Baixos, como substituto do tradicional concurso, suspenso pela primeira vez nos seus 65 anos de história.

No passado mês de Abril, o município de Roterdão tinha-se mostrado disposto a acolher a Eurovisão 2021, aprovando um aumento de 6,7 milhões de euros para o orçamento do evento.

Depois da vitória do holandês Duncan Laurence em Israel, em 2019, várias cidades dos Países Baixos apresentaram-se como candidatas para acolher o festival. Roterdão foi escolhida após a análise da “adequação técnica” da localização, as instalações circundantes e a contribuição financeira do município, referiram os organizadores.

Portugal iria estar representado na edição de 2020 com a canção Medo de sentir, interpretada por Elisa e composta por Marta Carvalho. O tema venceu a final do Festival da Canção, realizada em 07 de Março, em Elvas.

Depois de já ter investido 15 milhões de euros no evento, cujo cancelamento foi anunciado em 18 de Março, a câmara aprovou a verba adicional para cobrir os custos com o Centro de Congressos Ahoy, que iria acolher a 65.ª edição do festival, entre 12 e 16 de Maio, e com segurança adicional.