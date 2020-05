Preparar o regresso às aulas é mais “fácil” numa escola pequena

Como num cruzamento entre duas estradas, há setas com indicações divergentes. Os alunos do 11.º ano devem virar à esquerda. Para os do 12.º ano, o caminho é em frente. Além da sinalização visual, haverá também indicações verbais quando, na segunda-feira, os estudantes voltarem às aulas na escola Básica e Secundária de Arga e Lima, em Viana do Castelo. “Vai estar aqui um funcionário para os orientar”, antecipa o director, José Costa Leme.

