Fundação D. Pedro IV só abre creches dia 1 de Junho. Funcionários confirmados com covid-19

A Fundação D. Pedro IV não vai abrir as seis creches que tem em Lisboa esta segunda-feira porque teve "conhecimento de vários casos confirmados de covid-19 nas Casas de Infância da Fundação”.

Num e-mail enviado este sábado às famílias, a directora da Casa Infância, Ana Filipa Barros, refere que só irão reabrir no dia 1 Junho. São “casos suspeitos validados que tiveram contacto próximo de alto risco de exposição com as colegas trabalhadoras da mesma Casa de Infância” quando estavam a preparar a abertura, escreve no e-mail.

Os profissionais das creches foram testados ao coronavírus SARS-CoV-2, que causa a covid-19, em sequência do programa de rastreio a estas instituições. No final do Conselho de Ministros, esta sexta-feira, António Costa afirmou que 80% dos dos 23 mil trabalhadores das creches já tinham feito o teste para saber se estavam infectados pelo novo coronavírus. E, na conferência de imprensa durante este sábado, a ministra da Saúde, Marta Temido, referiu que os profissionais das creches que vão iniciar funções na próxima semana “ou já estão testados ou vão estar até ao final do fim-de-semana”. Não disse quantos testaram positivo.

Ao PÚBLICO a directora da fundação não quis adiantar mais informação, nem especificar quantos funcionários testaram positivo a covid-19. Disse apenas que estão à “espera de ver como os casos se vão desenrolar”.

A Fundação D. Pedro IV é uma instituição particular de solidariedade social e tem creche em seis casas de infância: de Arroios, de Calafates, de Olivais, de Santa Quitéria, de Santana e de São Vicente. Faz parte da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), à qual estão ligadas 1059 creches. O presidente da CNIS, Lino Maia, disse ao PÚBLICO que, até este sábado à hora de almoço, não tinha conhecimento de alguma creche sem condições para abrir esta segunda-feira.

Também Susana Baptista, presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), referiu não ter tido conhecimento de alguma situação de creches privadas que não vão abrir.

Há três dias a Direcção-Geral de Saúde divulgou as novas orientações para as creches, que passam por ter menos crianças por sala, deixar calçado à porta, limitação de partilha de brinquedos, entre outras.