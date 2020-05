Covid-19: com subida de casos de 0,79%, Governo fala em sinais “encorajadores”

Registaram-se mais 13 mortes por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 1,09% e eleva o número total de vítimas para 1203. Há mais 227 infecções confirmadas, o que representa uma taxa de crescimento de 0,79%. No total, há desde o início da pandemia o registo de 28.810 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 em Portugal.

Foram dadas como recuperadas 3822 pessoas, mais 494 do que na sexta-feira. Há ainda 657 pessoas internadas, das quais 115 em unidades de cuidados intensivos. Os dados estão no boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), cuja actualização é feita diariamente com informação até à meia-noite do dia anterior.

Em conferência de imprensa este sábado, a ministra da Saúde afirmou que “neste momento, os sinais que vemos mantêm-se encorajadores”, sublinhando que o número médio de transmissões ao longo do tempo, nos últimos cinco dias, manteve-se abaixo do valor de referência de R1, em 0.97. Marta Temido falou ainda numa “tendência decrescente, ou pelo menos estável”, de todos os indicadores epidemiológicos.

“É certo que ainda não podemos observar a totalidade do efeito das medidas que tomámos”, disse a ministra da Saúde, que afirmou no entanto que “os objectivos do confinamento foram genericamente cumpridos”. Marta Temido reconheceu contudo que “as medidas têm o seu ponto de saturação e o confinamento também tem efeitos adversos”, defendendo o desconfinamento gradual em curso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até sexta-feira, a região com mais casos continuava a ser o Norte, com um total de 16.282 infectados e 684 mortes desde o início da crise sanitária. No entanto, Lisboa é o concelho com mais infectados: 1919.

Portugal tinha registado 1190 mortes por covid-19 e 28.583 casos de infecção. Em todo o mundo, há mais de 4,5 milhões de infectados e mais de 307 mil mortes.