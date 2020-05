Centros de actividades reabrem, mas deficientes que moram em lares vão ficar à parte

Ana Perro ameaça ir para a porta do Palácio de Belém, se o filho se mantiver “muito mais tempo confinado” ao lar residencial. Não lhe parece que Francisco, que tem autismo, vá perceber a razão pela qual não pode sair quando, mesmo ao lado, entram e saem os colegas do Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) que vivem com as suas famílias.

Continuar a ler