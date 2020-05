Ventura quer adiar presidenciais se continuarem proibidos eventos de massas

O candidato à Presidência da República André Ventura defendeu este sábado o adiamento das eleições previstas para Janeiro de 2021 se, no último trimestre de 2020, a covid-19 continuar a impedir “eventos como comícios ou promoção política de massas”.

Em comunicado, o também presidente do Chega e deputado único daquele partido, justifica a proposta por o plano de desconfinamento devido à pandemia continuar a prever “significativas restrições” a “eventos de massas”, deixando “o actual Presidente numa enorme vantagem perante os adversários”.

“Caso não sejam possíveis eventos como comícios ou acções de promoção política de massas no último trimestre deste ano, as eleições presidenciais de Janeiro deverão ser adiadas para o trimestre seguinte, dentro do quadro constitucional em vigor”, sustenta André Ventura.

O deputado, que se apresentou como candidato a Presidente da República há cerca de dois meses, considera que “pode, com muito realismo, acontecer que sejam inviáveis comícios e outros eventos com centenas de pessoas durante os próximos meses”.

“Este facto coloca o actual Presidente numa enorme vantagem perante os seus adversários”, diz Ventura.

Isto porque, explica, os outros candidatos ficam “impossibilitados de desenvolver fortes acções de campanha enquanto aquele mantém naturalmente todas as funções e impacto inerentes ao cargo”.

“Tornou-se evidente, pela intervenção do primeiro-ministro após a realização do Conselho de Ministros [de sexta-feira], que o plano de desconfinamento vai ser gradual e que se vão manter de pé, nos próximos meses, significativas restrições, nomeadamente a eventos de massas”, observou o deputado.

Para o candidato, “esta situação está a prejudicar muito significativamente o trabalho político de acção, divulgação e debate dos candidatos presidenciais”.