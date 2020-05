Novo Banco “encerrado” para Costa, “grave” para o Bloco de Esquerda

No dia em que António Costa voltou a repetir que o caso Novo Banco é um dossiê “encerrado”, o Bloco de Esquerda insiste que o primeiro-ministro "voltou atrás e deu o dito pelo não-dito” sobre a auditoria especial da Deloitte e que isso “é grave”. “Lamento muito mas havia um compromisso. O compromisso não foi inventado pelo BE, daí a nossa insistência”, afirmou ao PÚBLICO a deputada do BE, Mariana Mortágua.

