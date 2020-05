Congresso do PS adiado para depois das presidenciais

O XXIII Congresso do PS só se deverá realizar no primeiro trimestre de 2021, anunciou ao PÚBLICO o presidente dos socialistas Carlos César. Ficam assim para o próximo ano as eleições do secretário-geral, da presidente e da comissão política das Mulheres Socialistas e dos delegados ao conclave nacional, que deveriam ter decorrido esta sexta-feira e sábado.

Continuar a ler